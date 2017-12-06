Через три месяца в России пройдут президентские выборы. Портал Банки.ру узнал у экспертов, какие ключевые задачи в сфере экономики придется решать избранному главе государства.



По мнению аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, одной из ключевых повесток начала нового президентского срока для победившего кандидата будет управляемое обесценивание рубля в целях поддержки экспорта и взимания инфляционного налога с населения.

«Падение реальных заработных плат в течение трех лет подряд придется тоже как-то объяснять электорату. При этом, полагаю, каких-то структурных реформ не будет, если не будет внешних шоков в виде усиливающихся санкций», — считает Антонов.

Он также прогнозирует, что после выборов неизбежно произойдет повышение пенсионного возраста и, скорее всего, это будет сделано летом, в сезон отпусков.

Пенсионный возраст не потребуется повышать, если создать условия для роста налогооблагаемой базы, в частности, развития малого бизнеса, считает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

«Надо освобождать малые и средние предприятия в самом начале, на этапе их появления и развития, на первые полтора — два года вообще от всех и всяческих налогов, чтобы деньги оставались в обороте, а предприятие росло — не стричь его немедленно, а поливать, беречь. Налаживать кооперационные связи, цепочки предприятий, элементы рыночного планирования вводить, как в Китае, только мягче. Тогда и будет появляться больше у людей возможностей заработать для самих себя, и будет та налоговая база развиваться, не сырьевая только, а многообразная, на основе роста частной инициативы, всячески поддержанной и направляемой региональными и федеральными властями — и не потребуется повышать пенсионный возраст», — сказал эксперт.

Экономическая повестка будет по-прежнему связана с необходимостью проведения структурных реформ и развития несырьевого сектора, уверен эксперт «Международного Финансового Центра» Роман Блинов.

«Рядом с ними, наверно, будут стоять патронаж над инновационной направляющей в развитии страны. Отдельной строкой будет стоять вопрос о пенсии и пенсионном возрасте, ну и, естественно, о качестве жизни большинства россиян. Не обойдется без вопроса о восстановлении инвестиционной привлекательности российских активов в глазах неограниченного круга инвесторов. Вопрос снятия санкций и расширение двухсторонних контактов в современном и цивилизованном мире будут более чем актуальны», — подчеркнул он.

Президентские выборы пройдут в марте 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин в среду, 6 декабря, заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году.