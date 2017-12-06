Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:02 мск вырос на 39 копеек и составил 59,14 рубля. Курс евро повысился на 28 копеек, остановившись на отметке 69,7275 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,2275 рубля, минимальный — 58,73. Всего за торговый день совершены 20 547 сделок на 2 млрд 409 млн 177 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,96 рубля, минимальный — 69,52. Всего за торговый день совершены 3 430 сделок на 224 млн 402 тыс. евро.