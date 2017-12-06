Агентство по страхованию вкладов 6 декабря направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывшего врио председателя правления ИпоТек Банка Дмитрия Сердюка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере 471,181 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Напомним, ИпоТек Банк лишился лицензии 13 апреля 2015-го и был признан банкротом 15 июня того же года. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Как поясняют в агентстве, в ходе проверки обстоятельств банкротства банка было «установлено, что указанным лицом не осуществлена передача документации по значительной части активов банка, не передана электронная база данных кредитной организации. В результате виновных действий врио председателя правления Сердюка Д. В. причинен значительный ущерб банку». Данные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения руководителя банка к субсидиарной ответственности, отмечают в АСВ.

ЦБ после отзыва лицензии у ИпоТек Банка сообщал, что бывшие топ-менеджеры и собственники кредитной организации препятствуют деятельности временной администрации, о чем была направлена информация в Генпрокуратуру и МВД.

АСВ также обращалось в правоохранительные органы. Так, 14 сентября 2017 года конкурсным управляющим было направлено заявление о возможном хищении денежных средств ИпоТек Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Тогда же агентство упоминало, что по факту непередачи документации бывшим руководством банка было возбуждено уголовное дело о неправомерных действиях при банкротстве, банк был признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.



Ранее АСВ сообщало, что в результате недобросовестных действий ИпоТек Банка в его реестре не были отражены данные об обязательствах перед 1,3 тыс. вкладчиков с требованиями на 600 млн рублей. Впоследствии агентство объявило о начале приема документов от неучтенных вкладчиков для их включения в реестр. Изначально в официальный реестр попали только 66 вкладчиков с требованиями на 1,6 млн.