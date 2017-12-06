В Татарстане осужден организатор финансовой пирамиды, похитивший у граждан более 89 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Дело в отношении бывшего директора холдинга «Кваттро» рассматривал Вахитовский районный суд Казани. Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, то есть в мошенничестве.

Было установлено, что в 2008—2015 годах мужчина похитил деньги граждан, привлеченные под обещания высокого дохода за счет вложения средств в коммерческие проекты. Часть средств он выплачивал вкладчикам, а оставшиеся присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению.

В результате жертвами финпирамиды стали 25 граждан из числа родственников и друзей подсудимого, которые лишились более 89 млн рублей, указывают правоохранители.



Суд приговорил злоумышленника к четырем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.