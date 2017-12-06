Банк России установил факт манипулирования на торгах Московской биржи рынком обыкновенных акций «ТНС Энерго», сообщает пресс-служба ЦБ.

Торги проводились в период с 17 июня 2015 года (дата начала обращения) по 21 октября 2016-го группой лиц в составе Юрия Ивлева, ООО «Гарант Энерго», ООО «Воронежсбыт», Дмитрия Раскопина.

«Данная группа лиц осуществляла согласованные действия с целью введения в заблуждение инвесторов относительно истинной ликвидности и востребованности акций. Ивлевым, ООО «Гарант Энерго», ООО «Воронежсбыт» и Раскопиным в результате было сформировано более 50% общего объема торгов акциями, что и обеспечило рост их цены в означенный период времени с 1 185 до 2 000 рублей за штуку», — говорится в сообщении.



Согласованность действий была достигнута за счет того, что Ивлев, являвшийся советником по инвестициям и связям с акционерами «ТНС Энерго», выставлял, помимо заявок со своего личного торгового счета, также заявки от имени и за счет ООО «Гарант Энерго», ООО «Воронежсбыт» и Раскопина. При этом полномочия Ивлева по исполнению сделок за счет и в интересах остальных участников не были оформлены надлежащим образом. Раскопин также являлся сотрудником эмитента акций, основной участник торгов акциями — «Гарант Энерго» — взаимосвязан с «ТНС Энерго» и «Воронежсбытом».

Ряд сделок между указанными лицами, приведших к существенным отклонениям параметров торгов акциями, в соответствии с законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» квалифицируются как манипулирование рынком.

Вместе с тем эти действия вышеуказанных лиц не были направлены на извлечение дохода непосредственно от совершения операций с акциями на торгах биржи.

По итогам проверки и согласно пояснениям, представленным эмитентом акций, компания была заинтересована в росте капитализации и увеличении объемов торгов акциями в целях повышения уровня листинга, что позволило бы привлечь средства частных инвесторов и давало бы возможность инвестировать в данные ценные бумаги средства пенсионных накоплений для снижения долговой нагрузки «ТНС Энерго».