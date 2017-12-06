Банк «Открытие» объявил о запуске нового проекта открытого API для корпоративных клиентов. Разрабатываемый API позволит клиентам создать прямую интеграцию используемых информационных систем с банком «Открытие», поясняется в сообщении кредитной организации.
До конца 2017 года в пилотном режиме у клиентов будет возможность осуществлять рублевые платежи, получать выписки за прошедшие периоды и в режиме онлайн запрашивать информацию о текущих движениях по счету. В дальнейшем планируется реализовать обмен документами валютного контроля, валютного перевода, конверсионные операции, работу с депозитными и кредитными продуктами, акцепт платежей, обмен данными по зарплатным проектам.
«Технологии открытого API — это базовый канал взаимодействия между клиентами и банками нового поколения, на который будут мигрировать банки. Сегодня одна из основных потребностей клиентов в сегментах крупного и среднего бизнеса — оптимизация расходов на банковские сервисы и получение банковских услуг в максимально удобной и настроенной именно под себя форме, чего не позволяют традиционные системы дистанционного банковского обслуживания, — отметила управляющий директор по стратегии корпоративного бизнеса банка «Открытие» Мария Субботина. — Сотрудники наших клиентов, которые будут использовать решения прямой интеграции, работая в своих внутренних системах, смогут автоматически формировать платежи и выписки по счетам, а в дальнейшем и отправлять все виды документов в банк, что сводит к абсолютному минимуму дополнительное время на работу с банком. Для крупных компаний, которые делают сотни платежек в день и отправляют документы на сотни страниц, прямая экономия издержек может достигать десятки, а возможно, и сотни миллионов рублей».
Принять участие в пилотном использовании сервиса открытых API может любой корпоративный клиент банка «Открытие» сегментов среднего и крупного бизнеса. Для участия в проекте клиенту банка необходимо обратиться к своему клиентскому менеджеру. «Если Вы не являетесь клиентом банка «Открытие» и/или представляете независимых разработчиков, то для участия в проекте необходимо отправить запрос проектной команде на адрес API-pilot@open.ru. Специалисты банка свяжутся с Вами и предоставят необходимую информацию», — указывают в банке.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.