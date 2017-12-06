Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2021 года.
Изменения вносятся в закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей».
«В целях сохранения позитивных демографических тенденций в стране законопроектом предлагается продлить действие норм названного закона до 31 декабря 2021 года», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Согласно поправкам, средства маткапитала могут пойти на платные услуги, связанные с образовательными программами дошкольного образования.
Владимир Путин подписал закон о выплате маткапитала отцам-одиночкам в Крыму
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выдаче материнского капитала отцам-одиночкам в Крыму в случае смерти матери ребенка.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выдаче материнского капитала отцам-одиночкам в Крыму в случае смерти матери ребенка.