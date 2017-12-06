В Казани открылся ипотечный центр Совкомбанка. Подразделение находится в Ново-Савиновском районе города по адресу: пр-т Ямашева, д. 49а.

Как сообщили в кредитной организации, в новом офисе доступен весь спектр банковских услуг и продуктов как для физических, так и для юридических лиц, в том числе ипотека, вклады, потребительские кредиты, автокредиты, оформление банковских карт.

Клиентам предлагаются кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также кредиты под залог уже имеющейся недвижимости. «По желанию заемщиков им может быть оформлена беспроцентная карта рассрочки «Халва», которая будет способствовать дальнейшему обустройству купленной недвижимости», — указывают в банке.

В офисе предусмотрено четыре рабочих места для сотрудников, работает банкомат с функцией cash-in.

Отделение обслуживает физлиц по будням с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 18:00. Услугами ипотечного кредитования можно воспользоваться в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Работу с юридическими лицами банк также ведет по будням с 9:00 до 18:00. Офис работает без перерыва на обед.



Всего на территории Казани сейчас работают 12 мини-офисов и два кредитно-кассовых отделения Совкомбанка. По плану регионального развития планируется открытие еще нескольких офисов в Татарстане.