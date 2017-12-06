В Казани открылся ипотечный центр Совкомбанка. Подразделение находится в Ново-Савиновском районе города по адресу: пр-т Ямашева, д. 49а.
Как сообщили в кредитной организации, в новом офисе доступен весь спектр банковских услуг и продуктов как для физических, так и для юридических лиц, в том числе ипотека, вклады, потребительские кредиты, автокредиты, оформление банковских карт.
Клиентам предлагаются кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также кредиты под залог уже имеющейся недвижимости. «По желанию заемщиков им может быть оформлена беспроцентная карта рассрочки «Халва», которая будет способствовать дальнейшему обустройству купленной недвижимости», — указывают в банке.
В офисе предусмотрено четыре рабочих места для сотрудников, работает банкомат с функцией cash-in.
Отделение обслуживает физлиц по будням с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 18:00. Услугами ипотечного кредитования можно воспользоваться в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Работу с юридическими лицами банк также ведет по будням с 9:00 до 18:00. Офис работает без перерыва на обед.
Всего на территории Казани сейчас работают 12 мини-офисов и два кредитно-кассовых отделения Совкомбанка. По плану регионального развития планируется открытие еще нескольких офисов в Татарстане.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 684,84 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 63,92 млрд, кредитный портфель — 169,10 млрд, обязательства перед населением — 286,86 млрд.