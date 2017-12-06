Годовая инфляция в декабре может составить 2,5—2,6%, говорится в сообщении Минэкономразвития.



«В декабре, по оценке МЭР, инфляция в терминах последовательных приростов составит 0,4—0,5% м/м (инфляция за годовой период — 2,5—2,6% г/г), что подтверждается недельной статистикой (0,1% за период с начала месяца по 4 декабря)», — отмечается в материалах ведомства.

Кроме того, по итогам ноября количество субъектов России с инфляцией (за годовой период) на уровне либо ниже целевого ориентира Банка России (4%) возросло до 84 (в октябре — 82), тем самым обновив рекорд за все время наблюдения.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало годовую инфляцию в декабре в диапазоне 2,5—2,8%.

