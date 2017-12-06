Офисы филиалов «Нальчикский» и «Южный» банка «ФК Открытие» в период с 14:00 мск 8 декабря по 10 декабря 2017 года не будут обслуживать клиентов в связи с проведением технических работ в банке. Об этом сообщается на сайте «Открытия».

С 9:00 мск 11 декабря офисы заработают в обычном режиме.

Операции по переводу денежных средств без открытия счета через платежные системы Western Union и «Золотая корона» будут недоступны в офисах указанных филиалов уже с 7 декабря. Данный функционал будет вновь доступен с 9:00 мск 11 декабря.

Межфилиальные переводы в адрес получателей из филиалов «Нальчикский» и «Южный», совершаемые в период с 21:00 мск 8 декабря по 22:00 мск 9 декабря, будут проведены датой 9 декабря.

C 23:30 мск 8 декабря по 9 декабря включительно (по 23:59) будет ограничен перечень доступных операций для клиентов – физических лиц в интернет- и мобильном банке:

будут ограничены переводы по реквизитам в адрес получателей и отправителей из филиалов «Южный» и «Нальчикский»;

для клиентов филиалов «Нальчикский» и «Южный» будут ограничены операции планового/досрочного погашения по кредитам, пополнения/открытия вкладов, а также оплата услуг и переводы по реквизитам.

Ограничений по переводу средств между собственными картами клиентов не будет. Все банкоматы и терминалы будут работать также без ограничений.



Кроме того, банк информирует, что для клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в период с 17:00 мск 8 декабря до 12:00 мск 10 декабря 2017 года операции в системах дистанционного банковского обслуживания будут ограничены (только для клиентов филиалов «Южный» и «Нальчикский»). В этот период система ДБО будет доступна только для использования в информационном режиме (просмотр операций и выписок).