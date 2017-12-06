Офисы филиалов «Нальчикский» и «Южный» банка «ФК Открытие» в период с 14:00 мск 8 декабря по 10 декабря 2017 года не будут обслуживать клиентов в связи с проведением технических работ в банке. Об этом сообщается на сайте «Открытия».
С 9:00 мск 11 декабря офисы заработают в обычном режиме.
Операции по переводу денежных средств без открытия счета через платежные системы Western Union и «Золотая корона» будут недоступны в офисах указанных филиалов уже с 7 декабря. Данный функционал будет вновь доступен с 9:00 мск 11 декабря.
Межфилиальные переводы в адрес получателей из филиалов «Нальчикский» и «Южный», совершаемые в период с 21:00 мск 8 декабря по 22:00 мск 9 декабря, будут проведены датой 9 декабря.
C 23:30 мск 8 декабря по 9 декабря включительно (по 23:59) будет ограничен перечень доступных операций для клиентов – физических лиц в интернет- и мобильном банке:
- будут ограничены переводы по реквизитам в адрес получателей и отправителей из филиалов «Южный» и «Нальчикский»;
- для клиентов филиалов «Нальчикский» и «Южный» будут ограничены операции планового/досрочного погашения по кредитам, пополнения/открытия вкладов, а также оплата услуг и переводы по реквизитам.
Ограничений по переводу средств между собственными картами клиентов не будет. Все банкоматы и терминалы будут работать также без ограничений.
Кроме того, банк информирует, что для клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в период с 17:00 мск 8 декабря до 12:00 мск 10 декабря 2017 года операции в системах дистанционного банковского обслуживания будут ограничены (только для клиентов филиалов «Южный» и «Нальчикский»). В этот период система ДБО будет доступна только для использования в информационном режиме (просмотр операций и выписок).
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.