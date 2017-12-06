Следственными органами МВД России окончено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении материнского капитала в Приморье. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении местных жителей, обвиняемых в серии мошеннических действий. Деятельность участников организованной группы была связана с незаконным обналичиваем средств материнского (семейного) капитала посредством кредитного потребительского кооператива, созданного на территории ЗАТО Фокино», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Противоправные действия участников организованной группы были пресечены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю.

«В ходе предварительного следствия установлено, что двое обвиняемых, являясь членами правления кредитного потребительского кооператива, путем размещения рекламы о своей деятельности привлекали обладательниц сертификатов на материнский капитал, предлагая незаконно его обналичить согласно разработанной ими схеме. Злоумышленники склоняли женщин к заключению фиктивных договоров займа на выдачу ипотечного кредита на улучшение жилищных условий, оформляли договор купли-продажи недвижимости с родственниками либо знакомыми обратившихся к ним женщин, которые в действительности квартиры для себя и своих детей не приобретали. Заключительным этапом преступной схемы являлось представление в структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации пакета подложных документов. Обналиченные средства материнского (семейного) капитала распределялись между держательницами сертификатов и участниками организованной группы. За оказание посреднических услуг злоумышленники брали от 30% до 50%», — сообщила Ирина Волк.

«Таким образом, не только был причинен материальный ущерб Российской Федерации, но и ущемлены права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала», — подчеркивается в релизе МВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выявлено 37 эпизодов противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ. Сумма ущерба превысила 13 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.



В настоящее время предварительное расследование окончено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.