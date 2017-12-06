Компания «КиберПлат» и Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» при поддержке Комитета по транспорту администрации Санкт-Петербурга расширили возможности пополнения электронной карты «Подорожник», предназначенной для оплаты проезда в общественном транспорте Северной столицы. Оплатить поездку в метро, муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах, а также у коммерческих перевозчиков теперь можно через платежную инфраструктуру CyberPlat в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили в платежной системе.

Как уточняется, к услугам пассажиров розничные сети электронного ретейла, офисы, банкоматы и веб-ресурсы банков — партнеров CyberPlat, крупные терминальные сети, а также другие точки приема платежей.

Пополнение бесконтактной смарт-карты «Подорожник» в системе CyberPlat осуществляется удаленно и происходит в два этапа: сначала денежные средства переводятся на счет плательщика, а затем записываются на электронную карту. На первом этапе держателю карты следует сообщить кассиру точки приема платежей либо самостоятельно ввести на экране терминала номер карты «Подорожник», затем указать и внести требуемую сумму. После этого плательщику остается записать средства на карту при помощи визуализаторов, расположенных в вестибюлях всех станций метро, либо у кассиров метрополитена.



Сумма первоначального пополнения электронной карты составляет не менее стоимости одной поездки в городском пассажирском транспорте общего пользования. Последующие пополнения не ограничиваются по величине, однако максимальный баланс денежных средств на карте «Подорожник» ограничен планкой в 15 тыс. рублей.

