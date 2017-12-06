Банк России убрал со своей официальной страницы в Интернете информацию о российских банках, допущенных к работе с контрактами в оборонной сфере.

При попытке просмотреть страницу с данной информацией выдается ошибка «404» (not found) — код ответа HTTP о том, что сервер не может найти данные согласно запросу.

По состоянию на 1 октября в данный список входили ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВБРР, «Россия», «Санкт-Петербург» и Новикомбанк. При этом последние три банка из данного списка не имеют необходимого капитала, но включены распоряжением Кабмина.

Отметим, что регулятор ежемесячно публиковал перечень банков, соответствующих требованиям закона «О государственном оборонном заказе».

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что в России может быть засекречен список банков, работающих со средствами гособоронзаказа. Правительство готово пойти на такой шаг, уберечь их от новых санкций.