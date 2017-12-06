В Архангельской области осуждена местная жительница, обманувшая 201 человека на 66 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Котласский городской суд вынес приговор 57-летней местной жительнице Людмиле Чернаковой. Она осуждена за совершение 87 преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, то есть за мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением потерпевшим значительного ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Как установлено судом, в 2012—2013 годах Чернакова путем злоупотребления доверием склоняла граждан за вознаграждение заключать кредитные договоры, а полученные денежные средства передавать ей. При этом она обещала, что выплачивать кредиты будет самостоятельно. Однако свои обязательства фигурантка не исполнила, а похищенными таким образом у 201 потерпевшего денежными средствами в сумме более 66 млн рублей распорядилась по своему усмотрению.

Суд назначил Чернаковой 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Арест, наложенный в ходе предварительного следствия на имущество осужденной — здание магазина непродовольственных товаров и земельный участок, судом сохранен до разрешения по существу гражданских исков потерпевших о возмещении причиненного им имущественного ущерба.



Апелляционные жалобы осужденной и ее защитника оставлены судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда без удовлетворения.

