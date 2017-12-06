Следственным управлением УМВД России по Архангельской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованной группы, обвиняемой в незаконных действиях в отношении лиц, бравших займы в одной из микрофинансовых организаций региона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Согласно материалам дела, обвиняемые, являясь работниками обособленного подразделения кредитного учреждения, совершали незаконные действия в отношении заемщиков, допускавших просрочки обязательных еженедельных платежей. В частности, разбивали стекла в квартирах граждан, заливали монтажной пеной входные двери квартир и автомобилей, расклеивали в общественных местах листовки с текстами, унижающими честь и достоинство потерпевших, а также содержащими сведения, составляющие тайну частной жизни заемщиков.

«Следствием установлена причастность обвиняемых к 26 эпизодам противоправной деятельности, среди которых самоуправство, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», — добавила Ирина Волк.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Архангельской области. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.