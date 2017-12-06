Заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы региона. Она обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»).



По версии следствия, женщина, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Кенже», с 24 февраля по 30 декабря 2011 года представила в Кабардино-Балкарской региональный филиал одного из банков заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемого ею общества.

Фиктивные документы послужили основанием для заключения с ней двух кредитных договоров и выдачу в кредит 110 млн рублей.

Однако в дальнейшем злоумышленница свои обязательства по погашению кредитов не выполнила и причинила банку ущерб с учетом неуплаченных процентов и комиссий за обслуживание кредитов на сумму более 176 млн рублей.