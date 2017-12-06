Банк «Русский Стандарт» изучил статистику за десять месяцев по онлайн-оплате штрафов ГИБДД (в интернет-банке RSB Online и мобильном банке RSB Mobile).
Цель исследования — определить, как много, как быстро и как часто жители разных регионов нашей страны оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
В рамках исследования были проанализированы операции, совершенные за отчетный период более 300 тыс. активных пользователей RSB Online и RSB Mobile.
Данные исследования показали, что самые дисциплинированные владельцы автомобилей живут в Москве и Казани — именно на эти города пришлась самая высокая доля по количеству оплаченных штрафов.
Топ-5 городов по количеству оплаченных онлайн штрафов выглядит так:
- Москва.
- Казань.
- Самара.
- Нижний Новгород.
- Ульяновск.
При этом в части возможности сэкономить жители Москвы оказались в конце рейтинга. Дополнительно «Русский Стандарт» рассмотрел статистику оплат штрафов ГИБДД в своих дистанционных каналах со скидкой 50%.
В целом топ-5 городов, чьи жители по максимуму использовали возможность сэкономить 50% на оплате штрафов ГИБДД онлайн, выглядит так:
- Киров — 48%.
- Екатеринбург — 35%.
- Казань — 29%.
- Нижний Новгород — 22,6%.
- Москва — 12%.
В целом по итогам десяти месяцев доля тех, кто воспользовался скидками, среди всех автовладельцев — клиентов банка «Русский Стандарт», оплачивающих штрафы ГИБДД онлайн, — 17,29%. А ровно год назад этот показатель был 11,26%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 389,40 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,43 млрд, кредитный портфель — 152,85 млрд, обязательства перед населением — 162,20 млрд.