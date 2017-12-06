Банк «Русский Стандарт» изучил статистику за десять месяцев по онлайн-оплате штрафов ГИБДД (в интернет-банке RSB Online и мобильном банке RSB Mobile).

Цель исследования — определить, как много, как быстро и как часто жители разных регионов нашей страны оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

В рамках исследования были проанализированы операции, совершенные за отчетный период более 300 тыс. активных пользователей RSB Online и RSB Mobile.

Данные исследования показали, что самые дисциплинированные владельцы автомобилей живут в Москве и Казани — именно на эти города пришлась самая высокая доля по количеству оплаченных штрафов.

Топ-5 городов по количеству оплаченных онлайн штрафов выглядит так:

  1. Москва.
  2. Казань.
  3. Самара.
  4. Нижний Новгород.
  5. Ульяновск.

При этом в части возможности сэкономить жители Москвы оказались в конце рейтинга. Дополнительно «Русский Стандарт» рассмотрел статистику оплат штрафов ГИБДД в своих дистанционных каналах со скидкой 50%.

В целом топ-5 городов, чьи жители по максимуму использовали возможность сэкономить 50% на оплате штрафов ГИБДД онлайн, выглядит так:

  1. Киров — 48%.
  2. Екатеринбург — 35%.
  3. Казань — 29%.
  4. Нижний Новгород — 22,6%.
  5. Москва — 12%.

В целом по итогам десяти месяцев доля тех, кто воспользовался скидками, среди всех автовладельцев — клиентов банка «Русский Стандарт», оплачивающих штрафы ГИБДД онлайн, — 17,29%. А ровно год назад этот показатель был 11,26%.

Русский Стандарт
АО «Банк Русский Стандарт» ― крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико (100%). Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках. В октябре 2017 года долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка были повышены с уровня «CCC+/C» до «B-/B» рейтинговым агентством S&P, со стабильным прогнозом. Отметим, что с 2015 года прогноз по банку сохранялся негативным, без каких либо изменений.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 389,40 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,43 млрд, кредитный портфель — 152,85 млрд, обязательства перед населением — 162,20 млрд.