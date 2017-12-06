Банк «Русский Стандарт» изучил статистику за десять месяцев по онлайн-оплате штрафов ГИБДД (в интернет-банке RSB Online и мобильном банке RSB Mobile).

Цель исследования — определить, как много, как быстро и как часто жители разных регионов нашей страны оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).



В рамках исследования были проанализированы операции, совершенные за отчетный период более 300 тыс. активных пользователей RSB Online и RSB Mobile.

Данные исследования показали, что самые дисциплинированные владельцы автомобилей живут в Москве и Казани — именно на эти города пришлась самая высокая доля по количеству оплаченных штрафов.

Топ-5 городов по количеству оплаченных онлайн штрафов выглядит так:

Москва. Казань. Самара. Нижний Новгород. Ульяновск.

При этом в части возможности сэкономить жители Москвы оказались в конце рейтинга. Дополнительно «Русский Стандарт» рассмотрел статистику оплат штрафов ГИБДД в своих дистанционных каналах со скидкой 50%.



В целом топ-5 городов, чьи жители по максимуму использовали возможность сэкономить 50% на оплате штрафов ГИБДД онлайн, выглядит так:

Киров — 48%. Екатеринбург — 35%. Казань — 29%. Нижний Новгород — 22,6%. Москва — 12%.

В целом по итогам десяти месяцев доля тех, кто воспользовался скидками, среди всех автовладельцев — клиентов банка «Русский Стандарт», оплачивающих штрафы ГИБДД онлайн, — 17,29%. А ровно год назад этот показатель был 11,26%.