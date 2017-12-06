НПФ Сбербанка получил одобрение сделки по объединению активов с НПФ «ВНИИЭФ-Гарант» в Федеральной антимонопольной службе и Банке России.

Как отметили в пресс-службе НПФ Сбербанка, объединение даст возможность жителям Сарова воспользоваться всеми услугами, которые предоставляет НПФ Сбербанка: обязательное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. Клиентами НПФ «ВНИИЭФ-Гарант» являются 24 тыс. человек, из них большая часть — работники ГК «Росатом». Более 10 тыс. человек уже получают негосударственную пенсию.

«За 23 года работы НПФ Сбербанка зарекомендовал себя как надежный, финансово-устойчивый пенсионный фонд, с результативной системой риск-менеджмента. Присоединение НПФ «ВНИИЭФ-Гарант» к нашему фонду откроет новые возможности для жителей Сарова. Люди смогут воспользоваться обязательным пенсионным страхованием своих накоплений, а также новыми сервисами и технологиями, которые мы реализуем на пенсионном рынке», — сообщила генеральный директор НПФ Сбербанка Галина Морозова.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.