Президент России Владимир Путин, решивший вновь баллотироваться в президенты, способен реализовать запрос общества на изменения. Такую точку зрения высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Я бы провел параллель между 2018 годом и 2000 годом. Оба года — это точки начала длинного цикла экономического роста, нового цикла роста после продолжительной рецессии. Рецессия в экономике России длилась до 1998 года, сейчас — до 2016-го. И тогда, и сейчас в обществе сформировался большой запрос на изменения. На выборы идет лидер с высоким рейтингом и с высоким доверием общества, что позволяет делать такие изменения», — заявил министр в ходе онлайн-интервью на сайте Газета.Ru.

При этом, по его словам, между ситуацией 2000 года и нынешними вызовами есть определенные отличия.

«Если тогда мировая общественность задавалась вопросом «Who is мистер Путин?», то сейчас, бесспорно, Владимир Владимирович — это политик мирового уровня. И это очень важно, потому что экономика стала более глобальной и возможность решать вопросы на международном уровне является очень важной», — подчеркнул Орешкин.