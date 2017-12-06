Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский считает, что в случае победы Владимира Путина на выборах «страна потеряет еще шесть лет».

«Шесть лет — это много или мало? Кажется, что не так много. Но это только на первый взгляд. Время — это единственное, что есть у человека. Шесть лет — это одна десятая часть взрослой жизни, если повезет дожить до 80. Шесть лет потеряет каждый из 145 миллионов граждан страны. Это 870 миллионов лет на нас всех», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, для России шесть лет обернутся «топтанием на месте и постоянным отставанием в рейтингах, индексах и прочих важных, но абстрактных способах измерения качества жизни».

Владимир Путин в среду, 6 декабря, заявил, что примет участие в выборах в марте следующего года.