Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах имеющим детей семьям.



Предполагается, что в стране будут установлены ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума на новорожденного или усыновленного ребенка. При этом в семье, рассчитывающей на такие выплаты со стороны государства, средний доход на душу не должен будет превышать прожиточный минимум более чем в полтора раза.

Отмечается, что выплаты продолжатся до достижения ребенком полуторагодовалого возраста.

Закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2018 года.