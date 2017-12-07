Американские фондовые индексы в среду показали преимущественно отрицательную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,01% и составил 2 629,27 пункта. Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,16%, до 24 140,91. Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,21%, до 6 776,38 пункта.

«Продолжил отступление S&P 500 в среду. Впрочем, снижение было скорее символическим, хотя отрицательный результат фиксируется четвертую сессию подряд. Шесть из одиннадцати секторов закрыли день в «красной зоне» во главе с энергетическим (минус 1,29%), просевшим вслед за ценами на нефть, которые, в свою очередь, реагировали на существенный рост запасов бензина и продолжение роста добычи в Штатах. Статистика по росту рабочих мест была неплохой, чуть лучше ожиданий. В конгрессе отмечались определенные подвижки к согласованию планов палаты представителей и сената по налоговой реформе. Между тем в агентстве S&P заявили, что ослабление фискальной политики без компенсационных мер для решения долгосрочных финансовых проблем США может привести к негативным рейтинговым действиям», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.