Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в четверг разнонаправленную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:27 мск повысился на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 443,64 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в плюсе на 0,3% — на отметке 28 308,68, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на 0,72% и находился на уровне 3 270,25 пункта. Сингапурский Straits Times Index просел на 0,39%, до 3 383,8. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,53%, до 2 461,14 пункта.