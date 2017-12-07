Крупнейшие олимпийские заемщики ВЭБа — горнолыжные курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» — могут допустить дефолт по займам. Чтобы избежать этого, госбанк предложил пролонгировать выплату кредитов владельцами курортов в Сочи до 2051 года, продлить льготы по налогу на имущество и освободить их от курортного сбора, пишет «Коммерсант».

Возможность предоставить дополнительные льготы двум застройщикам олимпийских объектов в горном кластере Сочи обсуждалась на прошлой неделе на заседании межведомственной комиссии в правительстве РФ по инициативе ВЭБа. Госкорпорация аргументировала это риском дефолта заемщиков в 2021 году. Госбанк предлагает пролонгировать сроки погашения кредитов до 2051 года и продлить до 2031 года механизм cash sweep по уплате процентов (когда весь свободный денежный поток направляется на досрочное выполнение обязательств). Кроме того, компании могут быть освобождены от вводимого в 2018 году курортного сбора, им также предлагается продлить льготы по уплате налога на имущество.

В ВЭБе сообщили, что потребуется корректировка механизма реструктуризации кредитов для объектов в горном кластере Сочи, занимающих 50% «олимпийского» портфеля госкорпорации.

По данным издания, в октябре 2017 года общий долг «Красной Поляны» перед госбанком составил 59,9 млрд рублей (51,3 млрд рублей — основной долг, 8,6 млрд — проценты), сумма обеспечения по займу — 36 млрд рублей. Из-за отсутствия свободных средств в 2016 году у «Красной Поляны» ВЭБ согласился перенести на лето 2018 года запланированную на июнь этого года выплату компанией процентов (1,1 млрд рублей).

У «Розы Хутор» долг перед ВЭБом в октябре достигал 84,6 млрд рублей (72,7 млрд рублей — основной долг и 11,9 млрд — проценты), стоимость залогов по кредиту — 29,3 млрд рублей. У компании по итогам 2017 года прогнозируется выручка на уровне 5,3 млрд рублей, что на 66% больше, чем в 2015-м. Правительство уже предоставляло «Розе Хутор» преференции: срок погашения долга перед ВЭБом был перенесен до 2041 года, ставка снижена до 2,5% годовых. Но у заемщика недостаточно свободных средств для обслуживания кредита.

Возможность не платить курортный сбор эксперты считают скорее маркетинговым ходом, поскольку речь идет о небольших суммах. Этот сбор (10 рублей в сутки с каждого туриста) будет взиматься в Краснодарском крае с лета 2018 года. А продление льгот по уплате налога на имущество и пролонгацию сроков погашения кредитов без повышения ставок эксперты называют существенной преференцией.