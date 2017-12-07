Россия во время президентства Владимира Путина смогла избежать одну из глобальных тенденций — рост влияния популизма на экономическую политику, полагает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. Путин был впервые избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбран на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012-м снова стал главой государства. Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

«В последние годы России удалось обойти стороной одну из глобальных тенденций — рост влияния популизма на экономическую политику. Рост популизма в политике — распространенная реакция общества на ухудшение экономических условий. Российская экономическая политика последних лет очень технократична», — сказала Порохова РИА Новости.

Она отметила, что одним из видимых результатов такой экономической политики стало то, что российская экономика адаптировалась к кризису 2014 года, вызванному падением нефтяных цен и санкциями, быстрее и менее болезненно, чем можно было ожидать. «При этом антикризисная политика 2014—2015 годов не сопровождалась ростом госрасходов, как в 2009 году», — заметила она.

На текущий момент, отмечает Порохова, экономическая динамика вернулась в положительную зону, а инфляция достигла исторического минимума. «Основной пакет санкций против России был направлен на финансовый сектор, но к середине 2017 года индекс финансового стресса ACRA FSI, оценивающий уровень финансовой стабильности, уже вернулся к докризисному значению», — добавляет она.