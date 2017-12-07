Самые высокие зарплаты в России — у москвичей и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, самые низкие — в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО, свидетельствуют результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году, которое подготовили эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг».

Составители рейтинга регионов России по зарплатам в 2017 году в качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц и долю низкооплачиваемых работников, у которых заработок составляет менее 10 тыс. рублей в месяц, а также медианную зарплату и коэффициент Джини.

В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тыс. рублей на руки в месяц. Такой заработок почти в любой ситуации позволяет говорить как минимум о среднем достатке работника, а часто даже об относительно высоком, хотя тут тоже заметна высокая дифференциация. В северных удаленных регионах и Москве многие товары и услуги стоят заметно дороже, но даже при повышенных ценах такая зарплата является достойной по российским меркам.

Лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднего, а медианное значение данного показателя по регионам России составляет 1,5%.

В Ямало-Hенецком автономном округе (лидер рейтинга) почти 24% работников зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 21% работающих получает более 100 тыс. в месяц. На третьей строчке по доле высоких зарплат расположилась Москва — 17%. Еще в шести регионах данная доля превышает 10%: это Hенецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край и Республика Саха (Якутия), а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1%.

Почти все регионы, лидирующие по доле высокооплачиваемых работников, — это удаленные регионы (северные или дальневосточные), а также столица. Таким образом, несмотря на все экономические и социальные преобразования последних десятилетий, как и в советский период, северные регионы по-прежнему конкурентоспособны на рынке труда даже при потере ряда советских льгот и преференций. Основной бизнес здесь — добыча всевозможных природных богатств. Он позволяет не только получать высокую прибыль собственникам, но и платить относительно высокую зарплату наемным рабочим.