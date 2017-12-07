Центральный банк Бразилии снизил ключевую ставку с 7,5% до 7% годовых. Об этом сообщил телеканал Globo.

Данный показатель является самым низким за всю историю соответствующей статистики, которая была начата в 1986 году. Предыдущее рекордное значение было установлено в октябре 2012 года, когда ключевая ставка в Бразилии составляла 7,25%.

Решение Центробанка обнародовано на фоне подготовки к реализации пенсионной реформы — одной из ключевых экономических инициатив президента южноамериканской республики Мишела Темера. Законопроект, который уже одобрила специальная комиссия нижней палаты парламента Бразилии, в ближайшие дни будет направлен на рассмотрение пленума этого органа. По мнению местных наблюдателей, Темер постарается представить снижение ключевой ставки в качестве подтверждения правильности своей экономической стратегии.

Согласно законопроекту, в стране предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 — для женщин. В данном случае гражданин сможет рассчитывать на так называемую полную пенсию, которая равна его среднему ежемесячному заработку за все годы трудового стажа. Сейчас пенсия в полном объеме начисляется бразильцам по формуле 85/95: для мужчин необходимо, чтобы сумма возраста и рабочего стажа, во время которого производились отчисления в пенсионный фонд, была не менее 95 лет, для женщин такая сумма должна составлять 85. Таким образом, минимального возраста для выхода на пенсию в крупнейшей южноамериканской стране в настоящий момент нет.