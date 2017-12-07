Обвала рубля не будет ни в декабре, ни в следующем году, заверил в онлайн-интервью «Газете.ру» министр экономического развития Максим Орешкин.



В декабре рубль «не рухнет», ответил Орешкин на соответствующий вопрос. — «И в следующем году не рухнет».

По словам министра, после произошедшего ожидаемого ослабления национальной валюты, сейчас «рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться, исходя из всех наших модельных оценок и того уровня, который необходим для балансировки платежного баланса», сказал министр.

Он напомнил, что в апреле выступал с публичными заявлениями о переоцененности рубля.

«Но вот что важно понять — та переоцененность рубля, которая была в апреле, вот этим 7-процентным ослаблением реального эффективного курса рубля сейчас нивелирована, и рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться, исходя из всех наших модельных оценок и того уровня, который необходим для балансировки платежного баланса», — сказал Орешкин.

Вторым важным моментом он назвал правила покупок валюты Министерством финансов. По словам министра, они «обеспечивают большую устойчивость и снижение зависимости колебаний внутренних показателей (курса, инфляции, динамики ВВП) от колебаний цен на нефть».

В своем макропрогнозе в базовом варианте Минэкономразвития предсказывало, что к концу 2017 года курс опустится до 63 рублей за доллар, в 2018 году в среднем будет составлять 64,7 рубля за доллар, а концу — курс опустится до 66,1 рубля за доллар.