Американский разработчик программного обеспечения Oracle проинформировал российские финансовые организации, фигурирующие в санкционном списке США, об изменении условий сотрудничества. Из письма компании (копия есть у РБК) следует, что с 28 ноября эти организации и связанные с ними компании должны будут оплачивать товары и услуги американских поставщиков в течение 14 дней, тогда как ранее был разрешен 30-дневный срок. В письме отмечается, что новые правила касаются прямых и косвенных транзакций через партнеров и затрагивают Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы (сейчас входит в группу ВТБ), ВЭБ и «Корус Консалтинг» («дочка» Сбербанка).

В письме Oracle ссылается на решение управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Летом этого года оно внесло изменения в секторальные санкции и сократило сроки финансирования подпавших под санкции США российских банков до 14 дней. Кроме того, OFAC сократила до 60 дней сроки финансирования энергетических компаний, подпавших под санкции.

Представитель Oracle в России отказался комментировать письмо. По словам источника РБК, близкого к одной из работающих в России американских ИТ-компаний, подобные письма разослали и другие технологические компании из США.

Из информации реестра торгов следует, что перечисленные в письме Oracle банки сотрудничают с рядом других американских компаний. Так, в 2017 году Сбербанк помимо Oracle сотрудничал с NCR, IBM, Dell, Microsoft, Gridgain Systems, закупив у них в сумме продуктов на 7,7 млрд рублей. ВТБ заключил контракты на 679 млн рублей с Oracle, Microsoft, Xerox, Bloomberg, IBM, Iron Mountain и Cable News Network. Срок оплаты указан в документах не всех закупок, но, например, для ряда контрактов Oracle и Microsoft он составлял 30 дней, для NCR — 15 рабочих дней.

Представители Microsoft и IBM отказалась от комментариев. Представитель Xerox не ответил на вопросы РБК, с остальными компаниями связаться не удалось.