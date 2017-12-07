Среди выпускников российских вузов больше всех получают специалисты по рыболовству, а самые низкие зарплаты — в сельском хозяйстве. Выпускники с финансовым образованием первое время довольствуются скромными доходами, хотя отрасль считается самой высокооплачиваемой. В остальном же зарплаты выпускников коррелируют с тенденциями на рынке труда, пишут «Известия» со ссылкой на мониторинг специалистов РАНХиГС, которые отследили трудоустройство окончивших вуз в 2010–2015 годах.



Согласно исследованию, средняя зарплата выпускников высших учебных заведений по итогам прошлого года составила 25,3 тыс. рублей. Самый высокий доход оказался у тех выпускников, кто выбрал профессию, связанную с рыболовством (36,8 тыс. рублей), добычей ископаемых (36,3 тыс. рублей) и строительством (29 тыс.). Самые низкие зарплаты получают молодые люди, отправившиеся после получения диплома работать в сферу социальных услуг (23 тыс.), образования (20,2 тыс.), сельского хозяйства (20 тыс.).

Выпускники колледжей, техникумов и других учреждений среднего профессионального образования зарабатывают в среднем 20,5–21 тыс. рублей. Наиболее высокооплачиваемые и низкооплачиваемые отрасли здесь те же, но зарплаты несколько ниже — примерно на 25%. Но с каждым годом эта разница будет увеличиваться и через некоторое время составит 70% в пользу специалистов с высшим образованием, которых ждет профессиональный и карьерный рост, пояснила руководитель Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отметил, что в отрасли в целом наблюдается рост зарплат — они увеличились из-за кризиса 2014 года.



«Во-первых, у нас значительная часть отрасли сосредоточена на Севере, где действуют северные надбавки. А во-вторых, наши предприятия работают в основном на экспорт, соответственно и продукцию они реализуют за валюту. Поэтому доходы выросли вместе с курсом доллара», — объяснил эксперт.

По данным РАНХиГС, 60% выпускников устраиваются на свою первую работу еще во время учебы, около четверти — в течение трех месяцев после получения диплома и почти 10% — только через год.