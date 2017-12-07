Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает усилить борьбу со страховыми мошенниками на Дальнем Востоке, заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

«Судьба рынка ОСАГО сегодня зависит от наших слаженных действий, только объединив усилия, мы сможем серьезно снизить уровень страхового мошенничества как в ДФО, так и по России в целом. Конечно, искоренить их полностью не удастся, но сократить ущерб до минимального уровня нам под силу. Мы создадим рабочую группу в регионе, которая, уверен, добьется прогресса в решении проблемы и черных автоюристов, и иных злоупотреблений правом», — отметил он.

Согласно рейтингу РСА за девять месяцев 2017 года, три субъекта федерации ДВО находятся в «красной» (неблагополучной) зоне: Амурская область, Камчатский край и Приморский край. Самая высокая средняя выплата в регионе отмечается в Амурской области — 122,557 тыс. рублей — и в Камчатском крае — 113, 322 тыс. рублей. В Приморском крае и Еврейской АО средние выплаты также превышают среднероссийский уровень, который по итогам девяти месяцев составляет 79,469 тыс. рублей.

«Страховое мошенничество в ОСАГО выходит на новый уровень, преступники находят все более изощренные способы обманывать потребителя и страховые компании. Когда мы выпускали новые, более защищенные бланки полисов ОСАГО, мы полагали, что уровень защиты позволит нам года на три забыть о подделках. Однако, этим умельцам хватило всего лишь года на то, чтобы приспособиться, — поясняет Уфимцев. — Помимо этого, мы наблюдаем серьезный рост средней выплаты по полисам ОСАГО при снижении частотности ДТП. В ДФО уже в двух регионах средняя выплата превысила 100 тысяч рублей, то есть число аварий снижается по статистике, а убытки все равно продолжают расти вопреки здравому смыслу».