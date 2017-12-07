Банк «Прайм Финанс» повысил ставки по вкладам.

«Классика» открывается на срок от трех месяцев до двух лет в рублях под 6,7—7,8% годовых, в долларах — под 1,1—1,6%, в евро — под 0,1—0,6% (ранее — под 5,35—6,6%, 0,1—1,2% и 0,01—0,5% соответственно). Проценты выплачиваются в конце срока договора.

«Комфорт» принимается в рублях под 6,4—7,4% годовых, в долларах — под 0,95—1,4%, в евро — под 0,05—0,5% (вместо 5—6% в рублях,0,01—0,7% в долларах, 0,01—0,25% в евро). Ставки по «Рантье» составили 6,6—7,6% в рублях, 1,05—1,5% в долларах и 0,15—0,6% в евро (до этого — 5,2—6,3% в рублях, 0,01—1,2% в долларах и 0,01—0,4% в евро).

Последние два депозита оформляются на срок от шести месяцев до двух лет с ежемесячной выплатой или капитализацией процентов.

Минимальная сумма первоначального взноса по всем вкладам — 30 тыс. рублей, 500 долларов или евро.

Пополнение предусмотрено по вкладу «Комфорт».