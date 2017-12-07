Банк «Ак Барс» уменьшил по карте Evolution верхнюю границу диапазона процентов, начисляемых на остаток средств на картсчете на один процентный пункт. Теперь размер начисления, который устанавливается исходя из ежедневного остатка на счете в течение месяца при остатке от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, составляет 7% годовых, при остатке до 30 тыс. рублей или свыше 100 тыс. рублей, как и ранее, процентная ставка устанавливается в размере 3% годовых.

Плата за обслуживание, начиная с третьего месяца, взимается ежемесячно в размере 79 рублей. Обслуживание может быть бесплатным при условии, что ежемесячно размер безналичных покупок будет составлять от 20 тыс. рублей или общая сумма пополнения картсчета будет равна не менее 10 тыс. рублей.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается. За превышение суточного лимита комиссия составит от 1% до 10% от суммы снятия. Плата за получение наличных в банкоматах сторонних банков до 50 тыс. рублей не взимается, свыше 50 тыс. рублей теперь составляет 1% мин. 100 рублей, в кассах — 1% от суммы, минимум пять евро.

Стоимость услуги СМС-информирования составляет 59 рублей ежемесячно, начиная с третьего месяца.

«По данному продукту также предусмотрены cash back и бонусная программа», — добавляет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.