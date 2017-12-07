Совкомбанк за девять месяцев 2017 года получил 21 млрд рублей чистой прибыли, а капитал банка вырос до 76 млрд рублей (за девять месяцев 2016-го чистая прибыль составила 28 млрд рублей). Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.



Прибыль до налогов без учета единовременных доходов и расходов оказалась на уровне 18 млрд рублей. «Рост этого показателя год к году обеспечен за счет роста чистого процентного и комиссионного доходов как в корпоративном, так и в розничном сегментах», — говорится в релизе.



Единовременные доходы, к которым относятся переоценка портфеля облигаций и выгодное приобретение активов, за отчетный период составили 9 млрд рублей (за девять месяцев 2016-го — 19 млрд рублей).

Активы Совкомбанка с начала года выросли на 8%. Главным фактором роста стало залоговое кредитование в рознице, стоимость риска в котором не превышает 2%, добавили в пресс-службе.