Совкомбанк за девять месяцев 2017 года получил 21 млрд рублей чистой прибыли, а капитал банка вырос до 76 млрд рублей (за девять месяцев 2016-го чистая прибыль составила 28 млрд рублей). Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.
Прибыль до налогов без учета единовременных доходов и расходов оказалась на уровне 18 млрд рублей. «Рост этого показателя год к году обеспечен за счет роста чистого процентного и комиссионного доходов как в корпоративном, так и в розничном сегментах», — говорится в релизе.
Единовременные доходы, к которым относятся переоценка портфеля облигаций и выгодное приобретение активов, за отчетный период составили 9 млрд рублей (за девять месяцев 2016-го — 19 млрд рублей).
Активы Совкомбанка с начала года выросли на 8%. Главным фактором роста стало залоговое кредитование в рознице, стоимость риска в котором не превышает 2%, добавили в пресс-службе.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 684,84 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 63,92 млрд, кредитный портфель — 169,10 млрд, обязательства перед населением — 286,86 млрд.