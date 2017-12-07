Российская экономика будет расти, заверил в онлайн-интервью «Газете.ру» министр экономического развития Максим Орешкин.

«Рост будет — здесь сомневаться не приходится. В конце прошлого года была дискуссия — будет ли еще спад экономики. Сейчас дискуссия нормализовалась, и дискуссия уже ведется относительно того, с каким темпом экономического роста мы будем жить в 2018 году и в последующие годы. Наш прогноз — базовый сценарий — это чуть больше 2%. Целевой сценарий, которого мы будем стараться достичь, претворяя в жизнь разного рода изменения, — более 3% к 2020 году», — сказал министр.

Говоря о том, много это или мало, Орешкин привел в пример США. «Во-первых, в США рост не 3%, он, если посмотреть динамику за последние годы, около 2%. Причем это 2% восстановительного роста, то есть сопровождающегося снижением уровня безработицы. Сейчас у них период восстановительного роста подходит к концу, Федеральная резервная система активно повышает процентные ставки», — отметил глава Минэкономразвития.

Он напомнил о непростой демографической ситуации, которая стала следствием демографического провала 90-х годов. «Из-за этого демографического провала численность рабочей силы у нас будет сокращаться, — пояснил Орешкин. — При такой демографии, при такой динамике рабочей силы для того, чтобы экономика росла быстрее, главная задача — это рост производительности труда».

По его словам, эту задачу поможет решить программа по повышению производительности труда (была в майском плане), которая в настоящее время запускается.

«Есть пятерка «пилотных» регионов, уже начата работа на тех предприятиях, которые в этих регионах отобраны. Плюс создаем федеральный центр компетенции. То есть сделана вся подготовительная работа для того, чтобы массированно развернуть работу этой программы с 2018 года и в последующие годы, в ближайшее время начнут появляться уже первые результаты здесь», — рассказал глава Минэкономразвития.

Орешкин уточнил, что программа охватит всю экономику через несколько лет.