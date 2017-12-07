Банк ВВБ, головной офис которого находится в Крыму, не выдает вклады клиентам — физическим лицам. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на полуострове.

«Со вчерашнего дня банк не выдает вклады физическим лицам», — сказал собеседник Банки.ру. «Последний год банк активно развивался в Крыму и привлекал клиентов», — добавил он.

В разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру содержится отзыв о том, что банк не выполняет обязательства перед юридическими лицами. Клиент банка написал: «5 декабря прихожу в банк (юридическое лицо), как обычно, и: очередь к кассирам-операционистам, люди хотят получить наличные для продолжения своей деятельности и так далее, а им отказывают, ссылаясь на отсутствие данной наличности. Оказывается, 4 декабря 2017 года выдавали, но уже со скрежетом. 6 декабря 2017 года с утра вообще отказали в выдаче наличных, даже не обнадежили, когда это возможно».

«У нас сейчас такая ситуация в банке, что все досрочно бегут снимать вклады», — сказал сотрудник офиса в Ярославле, отметив, что в банке — «проблемы с наличкой». В офисах банка в Москве и Севастополе не отвечают на телефонные звонки.



Банк ВВБ является правопреемником банка «Ярославич», который в октябре 2016 года перерегистрировался в Крымском федеральном округе и сменил наименование.



«Эти изменения, в том числе увеличение капитала, направлены на развитие и укрупнение банка, повышение его финансовой устойчивости и надежности. Акционеры банка хотят внести свой вклад в развитие Крыма, быть активными участниками в реализации политики правительства РФ в данном направлении», — отмечалось в сообщении кредитной организации.

Размер обязательств перед населением на 1 ноября составляет 11,13 млрд рублей.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

