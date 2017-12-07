Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 59,33 рубля, курс евро увеличился на 7 копеек, до 69,94 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль лишен поддержки на фоне слабой динамики нефтяных котировок и общего укрепления доллара к мировым валютам, отмечает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов. Brent понесла серьезные потери, скатившись в район 61 доллара за баррель, и вполне может продолжить падение, допускают эксперты.

Цена нефти снижается из-за укрепления доллара, указывает Веселов.

«При этом данные по запасам сырой нефти показали снижение на 5,6 миллиона баррелей, но увеличились запасы бензина и дистиллятов, а также подросла добыча нефти в США до 9,7 миллиона баррелей в сутки. Последний фактор ослабляет эффект от сделки ОПЕК+, которая направлена на сокращение добычи с целью снижения мирового предложения нефти при возрастающем спросе, что должно постепенно увеличить цену на нефть. Поэтому цена «черного золота» не растет», — комментирует эксперт.

Тем временем рынок постепенно готовится к пятничным отчетам по рынку труда США, которые по факту могут оказаться лучше прогнозов, продолжает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Пока ожидания очень оптимистичные. И это подогревает спрос на доллар. А значит, пара может продолжить рост вплоть до пятницы с ближайшей целью на отметке 59,6 рубля за доллар», — говорит она.