Банк «СИАБ» предлагает оформить «Пенсионную» карту в категории «Мир Классическая».

Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается. По карте производится начисление 5% годовых на часть остатка до 200 тыс. рублей и 1% годовых свыше этой суммы.

Снятие наличных денежных средств в устройствах банка и банкоматах банков-партнеров — бесплатное, в банкоматах других банков — 1%, минимум 150 рублей, в кассах сторонних кредитных организаций — 3%, минимум 150 рублей.

СМС-информирование предоставляется бесплатно. Срок действия карты — три года.

«Данным продуктом могут воспользоваться лица, достигшие 18 лет, имеющие право на получение пенсий или других социальных выплат. Для оформления карты требуется наличие пенсионного удостоверения», — добавляет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.