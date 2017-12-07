Банк «СИАБ» предлагает оформить «Пенсионную» карту в категории «Мир Классическая».
Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается. По карте производится начисление 5% годовых на часть остатка до 200 тыс. рублей и 1% годовых свыше этой суммы.
Снятие наличных денежных средств в устройствах банка и банкоматах банков-партнеров — бесплатное, в банкоматах других банков — 1%, минимум 150 рублей, в кассах сторонних кредитных организаций — 3%, минимум 150 рублей.
СМС-информирование предоставляется бесплатно. Срок действия карты — три года.
«Данным продуктом могут воспользоваться лица, достигшие 18 лет, имеющие право на получение пенсий или других социальных выплат. Для оформления карты требуется наличие пенсионного удостоверения», — добавляет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.
ПАО «Банк «СИАБ» — небольшой по размеру активов региональный банк (Санкт-Петербург), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов домашнего региона (в том числе представителей малого и среднего бизнеса), привлечение средств граждан во вклады, операции с облигациями и на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических и юридических лиц.
На сегодняшний день доля контролирующего бенефициара банка Эдуарда Таубина, возглавляющего совет директоров, составляет 70,66% акций. В число бенефициаров также входят члены совета директоров Андрей Алексеев (9,89%), генеральный директор ООО «Северные Стрелы» Дмитрий Кузьминов и президент — председатель правления банка Галина Ванчикова (по 8,73% у каждого), член правления Алексей Митюгов (1,55%). На долю акционеров-миноритариев приходится 0,44%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 7,83 млрд рублей (242-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,18 млрд, кредитный портфель — 2,73 млрд, обязательства перед населением — 2,93 млрд.