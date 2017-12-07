АО «Банк «Воронеж» — небольшой региональный финансовый институт, до января 2013 года принадлежавший Национальному Резервному Банку Александра Лебедева. На текущий момент контролируется группой частных лиц из Москвы, с приходом которых объемы бизнеса кредитной организации возросли в разы. Основное направление деятельности банка — кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов. Крупнейшим источником пассивов являются срочные клиентские обязательства (в основном вклады физических лиц), а также средства, привлекаемые на межбанковском рынке. В целях привлечения ликвидности банк поддерживает на балансе заметный объем вложений в облигации. Несмотря на сохранение воронежской «прописки», подавляющая часть подразделений банка сосредоточена в Московском регионе.

Согласно раскрываемой информации, на текущий момент крупнейшим акционером банка является председатель его правления и президент Олег Кисляк с долей в 28,05% акций. Отцу и сыну Юрию и Андрею Акуловым принадлежит в совокупности 14,6% акций в капитале банка. Доли других акционеров не превышают 10%: Денис Писчик, члены наблюдательного совета Мурад Салихов и Андрей Сухарев (у каждого по 9,90%), член наблюдательного совета Виктор Исаев, Николай Чукляев (у каждого по 9,74%), Елена Якушина (5,41%), Лариса Бокарева (2,76%). Все акции находятся у номинального держателя — ЗАО «НКО «Национальный расчетный депозитарий» в интересах перечисленных лиц.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9,76 млрд рублей (220-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,12 млрд, кредитный портфель — 3,24 млрд, обязательства перед населением — 4,31 млрд.