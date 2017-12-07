Оператор национальной платежной системы «Мир» — АО «НСПК» и Samsung Electronics объявляют о подключении платежной системы «Мир» к мобильному сервису Samsung Pay. Компании реализовали техническую возможность подключения карт «Мир» после ряда успешных пилотных испытаний, в которых участвовали эмитенты национальных карт — банк «Открытие», Россельхозбанк, «Центр-Инвест» и Челиндбанк, а также вендоры трансакционных и процессинговых решений — Compass Plus, OpenWay и TSYS.

Как уточняется в сообщении НСПК, в настоящее время это технологическое решение доступно банкам — участникам платежной системы «Мир» для полномасштабной реализации в 2018 году.

«Оплата с помощью мобильных платежных сервисов быстро набирает популярность в нашей стране. Количество токенизированных операций в России с января по ноябрь 2017 года увеличилось в девять раз. НСПК вместе с партнерами постоянно работает над тем, чтобы сделать карту «Мир» современной и технологичной, а платежи по ней — максимально удобными. Мы уверены, наши банки-партнеры в ближайшее время начнут подключать карты «Мир» к Samsung Pay, а держатели карт «Мир» оценят удобство оплаты с помощью этого сервиса», — отметил генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев.

«80% пользователей устройств, поддерживающих Samsung Pay, начинают использовать сервис сразу после покупки, а каждый второй покупатель совместимых устройств назвал поддержку мобильного платежного сервиса в качестве одного из ключевых факторов для принятия решения о покупке. Мы поступательно развиваем экосистему партнеров Samsung Pay и надеемся, что добавление национальной платежной системы «Мир» к сервису сделает его доступным большему количеству пользователей устройств Samsung», — подчеркнул глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

C использованием Samsung Pay держатели карт «Мир» смогут проводить оплату даже в тех терминалах, которые не поддерживают бесконтактные платежи. Благодаря тому, что помимо NFC (Near Field Communication) сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission — магнитная безопасная передача), терминал считывает мобильное устройство как обычную платежную карту с чипом или магнитной полосой.

«Это значит, Samsung Pay принимается к оплате везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте», — подчеркивают в НСПК.



Мобильный платежный сервис Samsung Pay работает в России с сентября 2016 года. За прошедший год партнерами Samsung стали более 30 банков и финансовых организаций, запустивших поддержку Samsung Pay для держателей своих карт.

