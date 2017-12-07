Нижегородский Радиотехбанк предлагает новый вклад «Зимняя сказка».

Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей. Вклад открывается на три месяца под 6,8% годовых, на полгода — под 7,3%. Проценты выплачиваются в конце срока.



«Депозит без возможности пополнения и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.