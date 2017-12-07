Радиотехбанк
ПАО «НКБ «Радиотехбанк» — небольшой по размеру активов фининститут, основными направлениями деятельности которого являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на межбанковском рынке. Основу ресурсной базы составляют вклады физлиц, дополняемые остатками на счетах и депозитами юридических лиц, а также собственным капиталом. Почти вся сеть продаж банка сосредоточена в домашнем регионе за исключением единственного офиса в Казани, на которую, тем не менее, приходится более 30% кредитного портфеля (против 65,5% на домашнюю Нижегородскую область).
Согласно данным раскрываемой отчетности, основными акционерами и бенефициарами банка являются компании и физические лица из Республики Татарстан: 29,85% акций банка принадлежит АИКБ «Татфондбанк» (лицензия отозвана 3 марта 2017 года), 11,91% приходится на ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» (ОАО «НАСКО», бенефициары — банк ОАО «Ак Барс» и ряд физических лиц), 16,84% — ООО УК «ТатИнК» (Фируза Нуртдинова), бенефициаром 8,11% акций (через ООО «ТатИнК-Финанс» и ООО «Активные технологии») является Линар Нугманов, 9,80% принадлежит ООО «УК «АктивАр» (бенефициар — Айдар Давлетгараев), 8,61% — ООО «Шарт» (Елена Нуриева), 6,20% — Виктор Дьячков, 3,28% — ОАО «Артуг» (Ильдус Мингазетдинов), 1,96% — Наиля Ахметшина, 1,70% — Руслан Башаров. Акционеры-миноритарии владеют 1,36% акций. Всего акционерами банка числятся 96 юридических и 208 физических лиц.
По данным Банки.ру,
на 1 ноября 2017
года нетто-активы банка — 3,88 млрд рублей
(325-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 0,46 млрд,
кредитный портфель — 2,24 млрд,
обязательства перед населением — 2,19 млрд.