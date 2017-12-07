Гособвинение не видит признаков провокации бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева со стороны главы «Роснефти» Игоря Сечина при передаче взятки в 2 млн долларов, передает корреспондент ТАСС из Замоскворецкого суда Москвы, где в четверг продолжаются прения сторон по делу.

«Материалы дела подтверждают чистоту оперативного эксперимента, элементы провокации в нем отсутствуют», — сказал гособвинитель.

По мнению гособвинения, Улюкаев лично обратился к Сечину с требованием передать взятку. «Достоверно установлено, что инициатива передачи денежных средств исходила от Улюкаева», — заявил прокурор.

Бывший министр ранее в суде обвинил Сечина в провокации и попросил о направлении дела в Следственный комитет для проверки этого обстоятельства.