Центробанк отмечает стабилизацию деятельности кредитных организаций, сказала в интервью изданию «Коммерсант Банк» заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. По ее словам, вклады растут, что говорит о доверии населения к банкам.



«Банковский сектор вышел на траекторию устойчивого, стабильного роста, прибыль растет, и, что очень важно, более половины кредитных организаций закончат год с положительным финансовым результатом. Из 572 действующих на 1 ноября прибыльными являются 397 кредитных организаций. Наблюдается оживление как корпоративного, так и розничного кредитования. Сохраняется стабильный рост вкладов населения, что свидетельствует о доверии населения к банкам», — сообщила представитель регулятора.

В результате системной работы по оздоровлению банковского сектора, отмечает Полякова, «с рынка уходят недобросовестные и слабые, не выдерживающие жесткой конкуренции банки».

При этом качественные характеристики деятельности кредитных организаций улучшаются, говорит зампред Банка России.

«Банки стали более взвешенно подходить к управлению рисками, к принятию решений по кредитованию, вырос уровень покрытия резервами проблемных активов. Мы видим, что кредитные организации уделяют существенное внимание построению эффективной системы управления рисками, организации систем внутреннего аудита. Перестраивается структура многих кредитных организаций — именно с точки зрения повышения качества корпоративного управления, исключения конфликта интересов», — уточнила представитель ЦБ.

Кроме того, снижается концентрация риска на бизнес собственников, добавила она.

