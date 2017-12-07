В Кировской области полицейские выявили схему отмывания денег, полученных преступным путем, через биткоины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Члены организованной группы осуществляли сбыт наркотических веществ бесконтактным способом. Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки, которые постоянно менялись, а затем денежные средства переводились в криптовалюту (биткоины). После этого биткоины через электронные биржи выводились на счета, зарегистрированные участниками преступной группы. Далее криптовалюта конвертировалась обратно в рубли и расходовалась», — рассказала Волк.



По данному факту возбуждено уголовное дело.