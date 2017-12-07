Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке на 0,25—0,45 процентного пункта.

Теперь получить денежные средства в банке на покупку различной недвижимости (за исключением дома с земельным участком или земельного участка, в этом случае ставка составит 12% годовых) под залог приобретаемого или имеющегося в собственности жилья, а также на рефинансирование действующей ипотеки в другом банке клиенты «с улицы» могут под 9,2—9,3% годовых в зависимости от суммы кредита. При покупке жилья у ключевых партнеров банка ставка будет ниже на 0,2 п. п. Для сотрудников бюджетных организаций скидка к ставке составит 0,1 п. п., а для надежных и зарплатных клиентов банка — 0,15 п. п.

«При покупке квартиры, апартаментов или таунхауса на вторичном рынке банк предлагает особые условия и для молодых семей: 8,85—8,95% годовых для зарплатных и надежных клиентов, 8,9—9% годовых для бюджетников и 9—9,1% годовых для прочих физических лиц. Также в банке действуют специальные предложения от застройщиков, в рамках которых процентная ставка начинается от 6% годовых», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

При получении кредита без подтверждения дохода итоговая ставка вырастет на 0,5 п. п., а при отказе от личного страхования — на 1 п. п.

Остальные условия кредитования остались прежними. Максимальная сумма кредита может достигать 85% стоимости вторичной квартиры, таунхауса, земельного участка; 80% стоимости строящейся квартиры или таунхауса; 75% стоимости жилого дома с земельным участком; 70% стоимости апартаментов; для молодых семей и держателей сертификата на материнский (семейный) капитал: 90% стоимости вторичной квартиры, 80% стоимости первичной квартиры, но не более 20 млн рублей, и 60% и 50% стоимости квартиры / жилого дома, но не более 8 млн рублей по кредиту по двум документам. Срок кредитования может — до 30 лет.