Сбербанк получил за ноябрь 2017 года 64,3 млрд рублей чистой прибыли. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в сообщении банка с уточнением, что показатели рассчитаны по его внутренней методике.

По итогам января — ноября чистый процентный доход банка увеличился относительно 11 месяцев 2016 года на 7,9% и составил 1,1 трлн рублей. Драйверы роста прежние — снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля, отмечают в банке.

Чистый комиссионный доход увеличился на 15,6%, до 320 млрд рублей. Операции с банковскими картами и банковское страхование остаются главными драйверами роста: по обеим статьям темпы прироста относительно итогов 11 месяцев прошлого года составили 28%.

Операционный доход до резервов увеличился на 15,5% в годовом выражении, что на 9,6 процентного пункта превышает темп роста операционных расходов за тот же период. Рост операционных расходов на 5,9% связан с изменением в текущем году методики учета расходов для более равномерного начисления расходов в течение года, а также с проведенной индексацией заработной платы персонала. Без учета расходов на оплату труда операционные расходы сократились по сравнению с 11 месяцами прошлого года на 1%, или 1,8 млрд рублей, что является результатом проводимой в банке программы оптимизации расходов. Расходы на совокупные резервы в ноябре составили 19,7 млрд рублей, по итогам 11 месяцев — 281 млрд (плюс 4,7% в годовом выражении). Созданные на 1 декабря резервы превышают просроченную задолженность в 2,7 раза.

Чистая прибыль Сбербанка за десять месяцев по РСБУ составила 560 млрд рублей Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ за десять месяцев текущего года составила 560 млрд рублей, в том числе за октябрь — 64 млрд, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 780 млрд рублей, чистая прибыль за 11 месяцев превысила 624 млрд. По сравнению с 11 месяцами прошлого года чистая прибыль выросла на 29,2%, свидетельствуют материалы банка.

Активы в ноябре увеличились на 0,7% и превысили 22,7 трлн рублей. В реальном выражении (без учета валютной переоценки) активы выросли на 0,4%. Основной фактор роста активов — наращивание кредитного портфеля клиентов.

В ноябре корпоративным клиентам выдано более 1 трлн рублей, всего с начала года — более 9,6 трлн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель увеличился за месяц на 1,7% в номинальном и на 1,3% в реальном выражении. Остаток портфеля превысил 12,1 трлн рублей.

В ноябре банк обновил рекорд по объему выдачи кредитов частным клиентам, выдав за месяц почти 240 млрд рублей. Исторический максимум превышен и по выдаче жилищных, и по выдаче потребительских кредитов. Всего за 11 месяцев банк выдал частным клиентам кредитов на 1,9 трлн рублей — на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост портфеля в ноябре составил 2%. Остаток достиг 4,84 трлн рублей.

Плановая работа с проблемной задолженностью заемщиков позволила банку в ноябре сократить объем просроченной задолженности на 14,4 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за месяц снизилась на 0,1 п. п., до 2,5%. Показатель остается существенно ниже среднего уровня по банковской системе (8,7% на 1 ноября текущего года без учета Сбербанка), подчеркивают в кредитной организации.

В ноябре объем средств клиентов увеличился на 1% в номинальном и на 0,7% в реальном выражении. Вырос объем средств как юридических лиц (плюс 1,4% в реальном выражении), так и частных клиентов (плюс 0,3% в реальном выражении). На 1 декабря привлеченные средства клиентов составляют 17,2 трлн рублей, на них приходится 89% обязательств банка.

Величины базового и основного капитала банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и, по оперативным данным на 1 декабря 2017 года, составляют 2,658 трлн рублей. Величина общего капитала на эту же дату — 3,653 трлн. Основной фактор роста общего капитала — полученная прибыль.



Активы, взвешенные с учетом риска, выросли в ноябре на 289 млрд рублей, до 24,8 трлн, в основном за счет кредитного портфеля. По оперативным данным, значения нормативов Н1.1 и Н1.2 на 1 декабря 2017 года составили 10,8% (минимальные значения, установленные Банком России, — 4,5% и 6% соответственно), значение Н1.0 равно 14,8% (при минимально требуемых 8%).

