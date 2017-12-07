Сбербанк получил за ноябрь 2017 года 64,3 млрд рублей чистой прибыли. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в сообщении банка с уточнением, что показатели рассчитаны по его внутренней методике.

По итогам января — ноября чистый процентный доход банка увеличился относительно 11 месяцев 2016 года на 7,9% и составил 1,1 трлн рублей. Драйверы роста прежние — снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля, отмечают в банке.

Чистый комиссионный доход увеличился на 15,6%, до 320 млрд рублей. Операции с банковскими картами и банковское страхование остаются главными драйверами роста: по обеим статьям темпы прироста относительно итогов 11 месяцев прошлого года составили 28%.

Операционный доход до резервов увеличился на 15,5% в годовом выражении, что на 9,6 процентного пункта превышает темп роста операционных расходов за тот же период. Рост операционных расходов на 5,9% связан с изменением в текущем году методики учета расходов для более равномерного начисления расходов в течение года, а также с проведенной индексацией заработной платы персонала. Без учета расходов на оплату труда операционные расходы сократились по сравнению с 11 месяцами прошлого года на 1%, или 1,8 млрд рублей, что является результатом проводимой в банке программы оптимизации расходов. Расходы на совокупные резервы в ноябре составили 19,7 млрд рублей, по итогам 11 месяцев — 281 млрд (плюс 4,7% в годовом выражении). Созданные на 1 декабря резервы превышают просроченную задолженность в 2,7 раза.

Чистая прибыль Сбербанка за десять месяцев по РСБУ составила 560 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка за десять месяцев по РСБУ составила 560 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ за десять месяцев текущего года составила 560 млрд рублей, в том числе за октябрь — 64 млрд, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 780 млрд рублей, чистая прибыль за 11 месяцев превысила 624 млрд. По сравнению с 11 месяцами прошлого года чистая прибыль выросла на 29,2%, свидетельствуют материалы банка.

Активы в ноябре увеличились на 0,7% и превысили 22,7 трлн рублей. В реальном выражении (без учета валютной переоценки) активы выросли на 0,4%. Основной фактор роста активов — наращивание кредитного портфеля клиентов.

В ноябре корпоративным клиентам выдано более 1 трлн рублей, всего с начала года — более 9,6 трлн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель увеличился за месяц на 1,7% в номинальном и на 1,3% в реальном выражении. Остаток портфеля превысил 12,1 трлн рублей.

В ноябре банк обновил рекорд по объему выдачи кредитов частным клиентам, выдав за месяц почти 240 млрд рублей. Исторический максимум превышен и по выдаче жилищных, и по выдаче потребительских кредитов. Всего за 11 месяцев банк выдал частным клиентам кредитов на 1,9 трлн рублей — на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост портфеля в ноябре составил 2%. Остаток достиг 4,84 трлн рублей.

Плановая работа с проблемной задолженностью заемщиков позволила банку в ноябре сократить объем просроченной задолженности на 14,4 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за месяц снизилась на 0,1 п. п., до 2,5%. Показатель остается существенно ниже среднего уровня по банковской системе (8,7% на 1 ноября текущего года без учета Сбербанка), подчеркивают в кредитной организации.

В ноябре объем средств клиентов увеличился на 1% в номинальном и на 0,7% в реальном выражении. Вырос объем средств как юридических лиц (плюс 1,4% в реальном выражении), так и частных клиентов (плюс 0,3% в реальном выражении). На 1 декабря привлеченные средства клиентов составляют 17,2 трлн рублей, на них приходится 89% обязательств банка.

Величины базового и основного капитала банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и, по оперативным данным на 1 декабря 2017 года, составляют 2,658 трлн рублей. Величина общего капитала на эту же дату — 3,653 трлн. Основной фактор роста общего капитала — полученная прибыль.

Активы, взвешенные с учетом риска, выросли в ноябре на 289 млрд рублей, до 24,8 трлн, в основном за счет кредитного портфеля. По оперативным данным, значения нормативов Н1.1 и Н1.2 на 1 декабря 2017 года составили 10,8% (минимальные значения, установленные Банком России, — 4,5% и 6% соответственно), значение Н1.0 равно 14,8% (при минимально требуемых 8%).

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.