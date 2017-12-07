Минфин России считает, что возможное расширение санкций США на госдолг РФ ограниченно повлияет на рынок российских гособлигаций, заявил заместитель директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Петр Казакевич.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

«Что касается потенциального влияния на рынок госдолга возможных новых санкций в отношении суверенных обязательств России, мы оцениваем его как ограниченный», — сказал Казакевич на XV Российском облигационном конгрессе.

В S&P назвали риски расширения американских санкций на госдолг России Расширение американских санкций на российский государственный долг может повлечь за собой краткосрочную панику на рынке, считает экономист международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Татьяна Лысенко.

По его словам, маловероятно, что США потребуют от инвесторов ликвидировать позиции в российских суверенных бондах, поскольку это будет сопряжено с прямым финансовым ущербом.

«Поэтому массированной распродажи государственных бумаг не ожидаем. Безусловно, может быть краткосрочный скачок доходностей, и в результате стабилизации мы получим рост доходности на рынке ОФЗ не более 40—50 базисных пунктов», — добавил представитель Минфина.

Эти оценки в целом совпадают с оценками Банка России, отметил Казакевич.

По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 октября 2017 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла до 33,2%. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева 28 ноября заявила, что эта доля несколько снизилась и примерно сопоставима с тем уровнем, который был в течение всего года.