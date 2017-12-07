Роял Кредит Банк предлагает вклад «Роял-Зимний». Оформить депозит можно в рублях на 91 день под 8% годовых.
Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Вклад можно пополнять в течение всего срока действия договора.
Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых. Выплата процентов производится ежемесячно.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 4,64 млрд рублей (299-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,67 млрд, кредитный портфель — 1,07 млрд, обязательства перед населением — 3,20 млрд.