Роял Кредит Банк предлагает вклад «Роял-Зимний». Оформить депозит можно в рублях на 91 день под 8% годовых.

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Вклад можно пополнять в течение всего срока действия договора.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых. Выплата процентов производится ежемесячно.

Роял Кредит Банк АО «Роял Кредит Банк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Владивосток). Кредитная организация ориентирована на розничное кредитование, в том числе ипотечное, а также корпоративное кредитование и привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования — средства физических лиц.
На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются член совета директоров Александр Мечетин (80,74%), Александр Кантимиров (10,59%, через ЗАО «Казна Инвест»), председатель совета директоров Николай Белокопытов (5%), Сергей Молчанов (3,08%). Оставшаяся часть акций (0,59%) приходится на акционеров-миноритариев.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 4,64 млрд рублей (299-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,67 млрд, кредитный портфель — 1,07 млрд, обязательства перед населением — 3,20 млрд.