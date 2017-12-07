Роял Кредит Банк предлагает вклад «Роял-Зимний». Оформить депозит можно в рублях на 91 день под 8% годовых.

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Вклад можно пополнять в течение всего срока действия договора.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых. Выплата процентов производится ежемесячно.