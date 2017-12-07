Межрегиональный промышленно-строительный банк
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» (бывший Мордовпромстройбанк) — небольшой по размеру активов региональный банк с универсальной моделью бизнеса. Ключевое направление развития- кредитование корпоративных клиентов. Основным источником фондирования выступают депозиты населения. Располагает умеренно развитой сетью продаж в регионе (Мордовия). В составе клиентской базы значительное количество местных производственных и сельскохозяйственных предприятий.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Виктор Гришин, которому совместно с долей его дочери Татьяны, занимающей пост председателя правления кредитной организации, принадлежит 20,42% акций; Валентина Андрюшкина, которой принадлежит еще 20,88% принадлежит совместно с дочерью Ларисой Тетиной. Акционерами также выступают Михаил Пиреев (7,18%), Алексей Евстюнин (7,14%), Алексей Рощупкин (6,65%), Евгения Шкляева (5,24%), Виктор Костин, Тимур Абдулов (оба по 2,77% через ООО «ЦБТ»), Иван Меркушкин (2,66%), Владимир Чибиркин (1,88%) и АО «Агрофирма Октябрьская» (3,86%, бенефициары — известный аграрий Иван Андин совместно с супругой и сыном). На акционеров-миноритариев, в число которых входят 63 физических лица и 18 юрлиц, приходится 18,55% акций банка.
По данным Банки.ру,
на 1 ноября 2017
года нетто-активы банка — 3,93 млрд рублей
(322-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 0,51 млрд,
кредитный портфель — 2,19 млрд,
обязательства перед населением — 2,62 млрд.