Базирующийся в Саранске Межрегиональный Промышленно-Строительный Банк ввел вклад «Верное решение».

Его минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Срок размещения — 420 дней. Средства привлекаются под 6,5% годовых. Проценты каждые два месяца капитализируются или выплачиваются по желанию клиента.



«Депозит без возможности пополнения и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты сохраняются», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.