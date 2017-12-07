Гигантские «дыры» в балансах проблемных банков обнаруживаются уже в процессе работы временной администрации из-за недостоверной отчетности, сказала в интервью изданию «Коммерсант Банк» заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.



«Недостоверная отчетность банков — это главная проблема, — считает Полякова. — Временная администрация действует фактически как руководство данного банка и имеет гораздо больше возможностей с точки зрения доступа к документам, подтверждающим реальную стоимость и качество активов. Поэтому, когда временная администрация отражает в отчетности данные, адекватные реальному состоянию дел в банке, такая картина может стать неприятным сюрпризом для общественности, поскольку ранее ее не показывали некоторые недобросовестные собственники и менеджмент банков».

Вместе с тем, подчеркнула она, ЦБ постоянно работает над совершенствованием мер, направленных на выявление признаков недостоверности отчетности, связанных в том числе с завышением стоимости активов.

В частности, уточнила зампред регулятора, Банк России получил полномочия по оценке стоимости имущества и залогов, принимаемых в обеспечение по кредитам.

«Мы вправе запрашивать всю необходимую документацию, на основании которой банк определяет стоимость имущества, включая заключения оценщиков и подтверждения прав собственности, выезжать на объект, проводить визуальную оценку его состояния и наличия. И если наши специалисты не подтверждают оценки банка — направлять требования об изменении его стоимости в учете и создании в необходимом объеме резервов на возможные потери», — пояснила представитель ЦБ.

Кроме того, продолжила Полякова, сейчас находится на рассмотрении законопроект об ужесточении уголовной ответственности как руководителей, так и рядовых сотрудников банка за предоставление недостоверной отчетности и за отсутствие адекватного отражения операций в балансе. Эта норма направлена в первую очередь на борьбу с практикой забалансовых вкладов.

«Мы выступаем в том числе за существенное ужесточение наказания, в частности в виде лишения свободы (максимальный срок наказания — до десяти лет), а также введение в Уголовный кодекс специального состава преступления по забалансовым вкладам», — сообщила зампред ЦБ.

Банку России также будет предоставлено право проведения внезапных контрольных мероприятий, направленных на выявление и фиксацию фактов неотражения операций в отчетности банка, заключила Полякова.